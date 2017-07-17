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Yozgat’ta 200 Toki Konutu Boşaltılacak

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Yozgat’ta 200 Toki Konutu Boşaltılacak
Yozgat'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan 530 sosyal konuttan 200'ünün amacı dışında kullanıldığı...

Yozgat'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan 530 sosyal konuttan 200'ünün amacı dışında kullanıldığı ve kiraya verildiği gerekçesiyle hak sahiplerinin sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği bildirildi.

Yozgat Çapanoğlu Mahallesi'nde 2011 yılında yaptırılan ve dar gelirli ailelere noter huzuruyla verilen 1+1 konutların amacı dışında kullanıldığı ve kiraya verildiği yapılan incelemeler sonunda tespit edilirken 80 konuta ise hak sahiplerinin yerleşmediği tespit edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre konutlarında ikamet etmeyen ve konutlarını kiraya veren 200 hak sahibinin sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği ve konutların boşaltılmasına karar verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaptırılan inceleme neticesinde; 80 hak sahibinin konuta yerleşmediği, 120 hak sahibinin ise konutları kiraya vermek suretiyle haksız kazanç sağladığı, toplam 200 konutun amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapılan sözleşmeye göre; hak sahipleri konutta bizatihi oturmak zorundadırlar, hak sahibinin kendisi, eşi, çocuklarının konutta ikamet etmediği veya konutun kiraya verildiği tespit edildiğinde, sözleşme tek taraflı feshedilerek konutun geri alınıp, bir başka ihtiyaç sahibine devredileceği, konutları kiraya verenler için hiçbir ödeme yapılmayacağı, konutta ikamet etmediğinden dolayı sözleşmesi feshedilenler için ise ödenen taksit tutarlarının, masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceği hüküm altına alınmıştır. Konutlarında ikamet etmeyen, konutlarını kiraya veren 200 hak sahibinin sözleşmeleri tek taraflı feshedilerek, sözleşmeye aykırı kullanılan konutların boşaltılmasına karar verildi."

Yozgat’ta 200 Toki Konutu Boşaltılacak

Yozgat’ta 200 Toki Konutu Boşaltılacak

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