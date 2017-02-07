Yozgat’ta 70 Milyon 538 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde orman varlığını artırmak amacıyla yürütülen çalışma boyunca 2003 yılı itibariyle Yozgat'ta...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde orman varlığını artırmak amacıyla yürütülen çalışma boyunca 2003 yılı itibariyle Yozgat'ta 70 milyon 538 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu.

Bu ağaçlandırma çalışmalarından nasibini fazlasıyla alan Yozgat'ta 70 milyon 538 bin adet fidan toprakla buluştu. 2003-2016 yılları arasında 955 bin 700 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Yozgat'ta 2016 yılında 5 milyon 142 bin adet fidan dikildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2016 yılında Yozgat'ta ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek şunları söyledi: "Yozgat ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerimizden birisi. Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl içinde bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 59 bin 802 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.