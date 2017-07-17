15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü olması sebebiyle gerçekleştirilen ve ilk gün binlerce kişinin katıldığı demokrasi nöbetinin 2. gününde...

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü olması sebebiyle gerçekleştirilen ve ilk gün binlerce kişinin katıldığı demokrasi nöbetinin 2. gününde de Yozgat halkı tek vücut oldu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta demokrasi nöbeti devam etti.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmaya devam eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla söylenen marşlara eşlik etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen, Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar düzenlenen programın ardından dağıldılar. Demokrasi nöbetinin 2. gününde de Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, vatandaşları yalnız bırakmadı.