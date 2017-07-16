Yozgat’ta Demokrasi Nöbeti Başladı

Yozgat'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Anma etkinliği, Terminal Camii'nde akşam namazının kılınmasının ardından mehter takımı eşliğinde...

Yozgat'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Anma etkinliği, Terminal Camii'nde akşam namazının kılınmasının ardından mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşle başladı.

Yozgat Terminal Camii'nden başlayan ve Cumhuriyet Meydanına kadar devam eden yürüyüşe, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Ağır Ceza Reisi Turgay Çorak, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yozgat Belediyesi Mehter Takımı'nın eşlik ettiği yürüyüşte, binlerce vatandaş özel hazırlanmış 15 Temmuz tişörtleri ve Türk bayraklarıyla polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Cumhuriyet Meydanında ve tüm camilerde sala okunmasıyla devam eden etkinlikte Kur'an okunup dualar edildi. Meydanda toplanan kalabalığa hitaben, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Vali Kemal Yurtnaç konuşma yaptı.

Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacaklarını söyleyerek "15 temmuz 2016'da Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları öyle bir yürüdü ki FETÖ'sünden ABD'sine Batısına Avrupa'sına kadar hepsinin içi titredi. Şu görüntüler ve Türkiye'nin diğer vilayetlerindeki görüntülerden dolayı hepsi korkuyor. Zira milletin olduğu yerde başka güç yoktur, halkın olduğu yerde başka hiçbir güç yoktur. Hiçbir siyasi oluşum hiçbir devlet millet halkın karşısına çıkamaz. Bir sene önce bu saatlerde biz bu meydana çıktığımızda abdestimizi aldık, ölmek için geldik. Biz güveni bu meydanda sizin yanınızda bulduk. 15 Temmuz bir ihanettir, bunu asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Dış güçler var dış bağlantılar var ama burada da buna alet olan hainler var. O hainleri asla affetmeyeceğiz. O hainlerin cezaları her ne jise yargımız tarafından bunların cezaları verilecek. Biz artık bunları devlet kademesinde barındırmayacağız. Milletin vergisiyle, tankıyla, topuyla, tüfeğiyle ve helikopteriyle millete ateş eden insanların bu milletin yanında durma hakkı yoktur" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise "Cenabı hak bize bir daha böyle kötü günleri yaşatmaz. Bir yıl önce Türkiye'miz güzel ülkemiz güzel memleketimiz tarihindeki en büyük ihanetlerden birisini yaşadı. Asker üniforması altında birileri bu milletin canına kasetti. Birliğine, dirliğine kastetti. O günde söyledik burada bu meydanlarda Türkiye'nin bütün illerinde ve Yozgat'ta da parti ayrımı göstermeksizin hep beraber birlikte olduk, beraber olduk. Milletimize karşı yapılan bu ihanete hep birlikte karşı koyduk. O ihanet AK Parti'ye karşı değil hükümete karşı değil millete karşı yapıldı ve milletimiz o ihanete topyekûn karşı durdu. İnşallah bundan sonra böyle felaketler olmaması için askeriyle polisiyle birlikte bunların karşısında olacağız" şeklinde konuştu.

15 Temmuz şehidi Cengiz Topal'ın babası Can Topal da, "Oğlum ölümlerin en güzeline nail oldu. Ben de şehit babası olarak gururluyum. Konu memleketse, bayraksa eğer konu Kur'an ise Polat ailesi olarak en önde ben şehit olmak için hazırım. Canımız acıyor bazen isyan ediyoruz ama doğduğu gün ne kadar sevindiysek bugün de ölümlerin en güzeli nasip oldu. Çünkü gittiği yerde onu karşılayan Peygamber Efendimiz oldu, onun misafiri oldu" ifadelerine yer verdi.

Anma etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak sabah namazına kadar devam edecek.