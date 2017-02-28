Yozgat’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimi Yapıldı

Yozgat Merkez Hizmet Birliği'nde 2017 yılı içerisinde görev yapacak encümen üyelerinin seçimi yoğun katılım ile yapıldı.

Yozgat Merkez Hizmet Birliği'nde 2017 yılı içerisinde görev yapacak encümen üyelerinin seçimi yoğun katılım ile yapıldı.

Yozgat Vali Yardımcısı ve Hizmet Birliği Başkanı Duran Eryılmaz Başkanlığında İl Genel Meclis Salonunda yapılan seçimlerde 99 köy muhtarı ve 5 İl Genel Meclis Üyesi oy kullandı.

Birlik üyeliği için il genel meclis üyelerinden AK Partili Emirce Kudret Alpkoçak, Halil İbraim Coşkun ve Ümit Şahbaz aday oldu. Yozgat Hizmet Birliği için Beyvelioğlu köyü muhtarı Erdoğan Bolat, Kaşkışla Köyü Muhtarı Sadık Karabulut ve Osmanpaşa köyü Muhtarı Habip Avşar aday oldu.

Yapılan oylama sonunda Emirce Kudret Alpkoçak 83, Ümit Şahbaz 59, Halil İbrahim Coşkun 47 oy alırken Emirce Kudret Alpkoçak ve Ümit Şahbaz ile Beyvelioğlu köyü muhtarı Erdoğan Bolat, Kaşkışla Köyü Muhtarı Sadık Karabulut bir yıl süreyle Yozgat Hizmet Birliği Encümen Üyeliğine seçildi.

Yozgat Hizmet Birliği Başkanı Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, Yozgat'ta yeni göreve başladığını belirterek, birliğe yeni seçilen üyelerle birlikte hizmet çalışması yapacaklarını aktardı. Kendisinin Van'da görev yaptığını ve 4 yıl aradan sonra tekrar birlik çalışması içerisinde olduğunu ifade eden Eryılmaz, köy muhtarları ile yakın iletişim içerisine girerek kırsal alanlardaki beklentilere cevap vereceklerini kaydetti. Eryılmaz, "İnşallah bu yıl da köylerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret göstereceğiz. Yapılan hizmetlerde emeği geçen il genel meclisi üyesi ve köy muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Birlik üyeliğine seçilen İl Genel Meclis Üyesi Emirce Kudret Alpkoçak ve Ümit Şahbaz'da köylere en iyi hizmeti sunmak için gayret göstereceklerini belirterek kendilerini bu göreve seçenlere muhtarlara ve il genel meclis üyelerine teşekkür etti.

Yozgat Hizmet Birliği olağan genel kurulunda birlik bünyesindeki İçme Suyu biriminde çalışan personellerin norm kadroları da görüşülerek karara bağlandı. Su biriminde görev yapan iki personel birlik kadrosuna oy birliği ile dahil edildi.

Genel kurulda 2016 yılı bütçesi ve faaliyetleri de onaylandı.

Genel kurulda ayrıca 2016 yılı Birlik Encümeni'nde görev yapan Ali Açıkgöz, Ümit Şahbaz, Aydoğan Köyü Muhtarı İlhan Açıkgöz ve Recepli Köyü Muhtarı İsmail Akdoğan'a da çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.