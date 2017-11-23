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Yozgat’ta Merhum Öğretmenler İçin Mevlit Okutuldu

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Yozgat’ta Merhum Öğretmenler İçin Mevlit Okutuldu
Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hayatını kaybetmiş öğretmenler için mevlit okutuldu.

Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hayatını kaybetmiş öğretmenler için mevlit okutuldu.

Yozgat İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen mevlit programı Çapanoğlu Büyük Camiide gerçekleştirildi. Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından öğle namazı öncesi gerçekleştirilen mevlit programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ilahiler okundu ve merhum öğretmenler için dualar edildi.

24 Kasım Öğretmenler gününde merhum öğretmenleri dualar eşliğinde anmak için bir araya geldiklerini söyleyen Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Güneşer, "Mevlit programını ahirete intikal etmiş öğretmenlerimizi anmak ve unutmamak için düzenledik. Vefat eden tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum" dedi.

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