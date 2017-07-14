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Yozgat’ta Şehit Yakınları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Bayrağı Gönderdi

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Yozgat’ta Şehit Yakınları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Bayrağı Gönderdi
Yozgat'ta 8 şehit ailesi düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılmak üzere Türk bayrağı gönderdi.

Yozgat'ta 8 şehit ailesi düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılmak üzere Türk bayrağı gönderdi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program şehitler için okunan Kur'an tilaveti ve edilen dua ile başladı.

15 Temmuz anma programının cumartesi akşamı başlayacağını açıklayan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Asıl anma programımız 15 Temmuz akşamı başlayacak. İnşallah Yozgatlılarla birlikte bu meydanı tıka basa dolduracağız. Bu soysuzlara, hainlere Yozgat halkının, Türk halkının hep birlikte sesini duyuracağız. Dolayısı ile tüm Yozgatlı kardeşlerimi 15 Temmuz Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'na bekliyorum" dedi.

15 Temmuz akşam namazından başlayarak sabah namazına kadar nöbet tutacaklarını ifade eden Vali Yurtnaç, "Yozgat nasıl ki 15 Temmuz gecesi ülkemize, cumhurbaşkanımıza sahip çıktıysa hain darbe girişiminin birinci yılında da sahip çıkacağına gönülden inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bayraklarımızı gönderiyoruz. Daha gurur verici bir şey var ki şanlı bayrağımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza Yozgatlı Cağrı İbiş kardeşimiz takdim edecek. Çağrı "Ben vatansız kalmamak için babasız kaldım" diye bir tweet atmıştı. Bu kardeşimiz Yozgat ve Türkiye adına bu bayrakları Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edecek" şeklinde konuştu.

Daha sonra ise 8 şehit ailesi Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Müftüsü Salih Sezik ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı Türk bayrağını öperek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmek üzere 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Celalettin İbiş'in oğlu Çağrı İbiş'e teslim etti.

Yozgat’ta Şehit Yakınları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Bayrağı Gönderdi

Yozgat’ta Şehit Yakınları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Bayrağı Gönderdi

Yozgat’ta Şehit Yakınları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Bayrağı Gönderdi

Yozgat’ta Şehit Yakınları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Bayrağı Gönderdi

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