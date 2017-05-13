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Yozgat’ta Trafik Kazası: 8 Yaralı

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Yozgat’ta Trafik Kazası: 8 Yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, E-88 karayolu Sorgun ilçesi Mermerciler Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada Yozgat istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan N.A. (65) yönetimindeki 34 JC 0660 plakalı otomobil, önünde giden traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, İ.K.'nın (19) kullandığı 66 LR 848 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile İ.K.'nın kullandığı otomobilde bulunan Z.A.K. (2), A.A. (23), M.K.A. (2), Z.K. (44), A.K. (2) ve K.S.H. (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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