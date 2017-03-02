Yozgat’ta Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, bir araç içerisinde Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine yapılan operasyonda durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 50 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 96 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgile olarak araçta bulunan A.Ö. ve M.P. isimli 2 şüpheli emniyetteki sorgulamalarının ardından Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. A.Ö ve M.P. mahkemece tutuklanarak cevaevine konuldu.