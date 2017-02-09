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Yrd. Doç. Dr. Köle: "Gaü İletişim Fakültesi Öğrencileri Mesleklerine Bir Adım Önce Başlayacak"

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Yrd. Doç. Dr. Köle: "Gaü İletişim Fakültesi Öğrencileri Mesleklerine Bir Adım Önce Başlayacak"
Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) kardeş üniversitesi Moldova Amerikan Üniversitesi bünyesinde devam eden ara dönemde, İletişim Fakültesi öğrencileri...

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) kardeş üniversitesi Moldova Amerikan Üniversitesi bünyesinde devam eden ara dönemde, İletişim Fakültesi öğrencileri farklı kültür ve mekanlarda medya ve iletişim becerilerini global düzeye taşıyor.

GAÜ iletişim fakültesi öğrencileri, yarı yıl tatillerini değerlendirerek Moldova Amerikan Üniversitesi'nden aldıkları "Medya Hukuku ve Kitle İletişim Teorileri" derslerini, farklı kültür ve mekanlarda alarak, iletişim becerilerini arttırmanın yanında ve uluslararası medya değerlerini öğrenerek bilgilerini karşılaştırma fırsatı yakalıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ İletişim Fakültesi Sosyal Medya Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayman Köle, Moldova Amerikan Üniversitesi'nde sunulan imkanların özellikle iletişim fakültesi öğrencileri için kaçırılmaz bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilere zengin program ve eğitim verdiklerini söyledi.

'Değişen dünyada reaksiyonculuktan kurtulup, aksiyoncu olmamız gerek'

Köle açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Moldova'da bulunan özel ve devlet televizyon kanalları ile temas halindeyiz. Kolaylıkla önemli bulduğumuz ve yararlı olacağını düşündüğümüz kurumlar ile iletişim kurabiliyoruz. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki, bugün yeni olan; yarın tarih oluyor. Bizlerin de toplum olarak, bu değişim içerisinde reaksiyonculuktan kurtulup, aksiyoncu olmamız gerek. Bu yüzden dünyayı tanıyalım ve çevremizi anlayalım. Sadece iyi bir izleyici olmak yeterli değildir. Bugün globalleşen dünyada yalnızca bulunmuş olduğunuz toplumu incelemek ve irdelemek iyi bir iletişimci olmak için yeterli değildir. İyi bir iletişimci olmak için; farklı toplumları ve iletişim özelliklerini yerinde incelemek gereklidir. Bunun için, GAÜ'nün bütün öğrencilerine sunmuş olduğu yurt dışı kampüslerde eğitim almak büyük bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalık öğrenciler için deneyim ve seviye demektir; yarın, bizim kalemimize ait oyunların sahnelenmesi demektir".

Yrd. Doç. Dr. Köle: "Gaü İletişim Fakültesi Öğrencileri Mesleklerine Bir Adım Önce Başlayacak"

Yrd. Doç. Dr. Köle: "Gaü İletişim Fakültesi Öğrencileri Mesleklerine Bir Adım Önce Başlayacak"

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