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Ysk Başkanı Güven’den Referanduma İlişkin Açıklama

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Ysk Başkanı Güven’den Referanduma İlişkin Açıklama
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Yurtdışında kurulan temsilcilikte oy verme işlemleri 27 Mart-9 Nisan 2017 tarihleri arasında, gümrük kapılarında...

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Yurtdışında kurulan temsilcilikte oy verme işlemleri 27 Mart-9 Nisan 2017 tarihleri arasında, gümrük kapılarında ise 27 Mart-16 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır" dedi.

YSK Başkanı Güven, referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, "Yurtdışında kurulan temsilcilikte oy verme işlemleri 27 Mart-9 Nisan 2017 tarihleri arasında, gümrük kapılarında ise 27 Mart-16 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk oylamasında beyaz renk üzerine "Evet', kahverengi üzerinde "Hayır" ibareleri bulunan birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Seçim takvimi 16 Şubat 2017 tarihinde itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 tarihinde askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 Pazar günü askıdan indirilecektir. Halk oylamasının başlangıç tarihi itibariyle seçmen kütüğümüzü Mernisten ayıracağız. Halkımız askı dönemi ile itiraz döneminde Merniste mağdur olmadan adres değiştirme işlemini yapabilecektir" diye konuştu.

Referandumda 10 parti sandık kurullarına üye verebilecek

Güven, 16 Nisan 2017'de yapılacak olan referandumda, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin seçimde sandık kurullarına üye verebilecek siyasi partiler olduğunu bildirdi.

"Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere yönelik bilgilendirme hizmetlerinde YSK'nın secmen.ysk.gov.tr internet adresinden ve e-Devlet kapısı aracılığıyla ulaşılabilecektir" diyen Güven şunları kaydetti:

"Yurtiçi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler kurulumuzun internet sayfasından veya e-Devlet kapısı üzerinden kendisinin ve kendisiyle aynı hanede bulunan seçmenlerin seçmen kütüğünde kaydı olup olmadığını, kaydı bulmayan, kaydında düzeltmek yapmak veya yerleşim adresini değiştirmek isteyen seçmenlerin başvuru adımlarıyla ilgili açıklamalar, seçim dönemi içinde kendisinin ve aynı hanede oturan seçmenlerin oy kullanacağı sandık bilgileri, seçmen bilgi kağıdı, seçim günü oy verme ile ilgili bilgiler, engelli olduğu için seçmen kütüğünde engelli kaydı bulunmayan seçmenlerin başvuru için yapması gereken adımlara ulaşabileceklerdir. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler kurulumuzun internet sayfasından veya e-Devlet kapısı üzerinden kendisinin yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığı, bağlı bulunduğu dış temsilcilik bilgisi, askı döneminde bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık bulunması durumunda yapması gereken adımlara ilişkin açıklamalar, seçim dönemi içerisinde sandık kurulacak dış temsilcilikler ve adres bilgileri ile gümrük kapılarına ait bilgiler, yurtdışında oy verme tarih aralıkları, seçim günü oy vermeyle ilgili bilgilere ulaşabileceklerdir. Engelli vatandaşlarımızın seçim süreçlerinden daha etkin bir şekilde haberdar olmaları ve katılımlarının sağlanması amacıyla web ve mobil ortamdaki hizmetlerimiz iyileştirilmiş ve engelli erişimine en uygun hale getirilmiştir. Web sitemizin yurtiçi seçmen sorgulama ve yurtdışı seçmen sorgulama sonucu gelen sayfasına seçmenlerin e-posta adresi veya cep telefonu bilgilerini girmesi durumunda YSK olarak seçim dönemlerinde seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listesinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listesinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimize kayıtlı e-posta adreslerine veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderilecektir."

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