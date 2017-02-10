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YSK'nın yayın denetimi kalktı

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YSK'nın yayın denetimi kalktı
CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, son çıkarılan KHK ile YSK'nın yetkilerine müdahale edildiğini belirterek, "Eşitlik ilkesine aykırı yayın yapan özel radyo ve TV'lere, YSK bundan sonra ceza vermeyecek" dedi

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim süreçlerinde eşitlik ilkesine aykırı yayın yapan özel radyo ve TV'lere uyguladığı ceza denetim yetkisinin kaldırıldığını söyledi. Akçagöz, "Bu düzenlemeye göre, YSK eşitlik ilkesini de içeren esaslara aykırı olarak yayın yapması halinde özel TV ve radyolara verilmesi öngörülen yayın durdurma ve para cezalarını artık veremeyecek. 1 Kasım 2015 seçimlerinde bu kuralları ihlal eden özel yayın kuruluşlarına toplam 580 kez ceza uygulandığını biliyoruz. Bu cezaların büyük bölümü ise muhalefete yer vermeyen özel kanallara verilmişti. Referandum sürecinde kural dışılık olmasın diye ihdas edilen YSK'nın elinden, denetim görevi alınmış oluyor. Bir anlamda bu KHK ile, bir yargı organı olan YSK'nın yetkisine müdahale edilmiştir" dedi.

 

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