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Yücel: “Fenerbahçe’yi Tebrik Ediyorum”

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Yücel: “Fenerbahçe’yi Tebrik Ediyorum”
Adana Demirspor'un Teknik Sorumlusu Kubilayhan Yücel, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur rövanş maçında karşılaştıkları ve 4-1 mağlup oldukları Fenerbahçe...

Adana Demirspor'un Teknik Sorumlusu Kubilayhan Yücel, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur rövanş maçında karşılaştıkları ve 4-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum onlara" dedi.

Yücel, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyleyen Yücel, daha sonra şunları söyledi:

"Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum onlara. Bugün oyuna iyi başladık gayette güzel pozisyonlar bulduk, maalesef değerlendiremedik. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Lig maçına odaklandık. Orada hızla tırmanmak istiyoruz."

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