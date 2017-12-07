Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, TRT Erzurum Radyosu'na konuk oldu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, TRT Erzurum Radyosu'na konuk oldu.

Yapımcılığını Feridun Fazıl Özsoy, sunuculuğunu Yıldıray Yıldız'ın yaptığı "Doğu'nun Sesi" programına konuk olan ETSO ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik programda, Aşkale Çimento'nun özelleştirme serüvenini ve başarıya giden yolda yaşananları anlattı. Hafta başında "İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi - Türkiye Altın Marka Ödülleri" organizasyonunda, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen Başkan Yücelik, azim ve inançla yola çıktıklarını ve aradan geçen zamanda bunun doğal sonucu olarak başarıya ulaştıklarını söyledi.

Yücelik şöyle konuştu; "1991 yılında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevine seçildiğimizde, şehrimizdeki ticaret erbabının büyük bir kısmının ferdi çalıştığını, kolektif çalışan bir ticaret yapımızın olmadığını gördük. Ardından şehrimizin bu eksik yönünü nasıl giderebiliriz, kolektif çalışma ortamını nasıl sağlayabiliriz, kurumsal bir yapıyla rekabet ortamında kendimize nasıl yer edinebiliriz onu düşünmeye başladık. O dönem Aşkale Çimento'nun özelleştirme kapsamına alınmasıyla bizim bu düşüncelerimizi fiiliyata geçirmemiz için bir fırsat oldu ve 1993 yılının Haziran ayında bu maceramız başladı. Sözünü ettiğimiz birçok şey o dönemin şartlarında hayal olarak görülüyordu. Gerçekten ülkemizde bu süreçler çok sıkıntılı geçiyordu ve özelleştirmelerde başarı oranları çok düşük oluyordu. İnsanları bu tip çalışmalara inandırmakta güçlük çekiyorsunuz. Bizler bu yola çıktığımız arkadaşlarımızla gecemizi gündüzümüze kadar büyük gayretler gösterdik. Allah'ın da yardımıyla, zorlu bir mücadelenin sonunda bu kolektif ruhun başarıya ulaşacağına inananlar kazanan taraf oldu. Aşkale Çimento yıllardan beri Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alıyor ve süratle üst basamaklara tırmanıyor. Şimdilerde ise ikinci 500'de bir şirketi daha yer alıyor."

"GÜÇLÜ EKONOMİ İÇİN ÇOK ÇALIŞIP, ÇOK ÜRETMELİYİZ"

Her zaman, Erzurum'da ve bölgede Aşkale Çimento gibi örneklerin çoğalmasını arzu ettiğini ve bunu hep dile getirdiğini vurgulayan Yücelik, "Bizim hedefimiz bölgemizin, şehrimizin ülke ekonomisinde hak ettiği yeri almasıdır. Bunu istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. İster ülke olsun, ister bir şirket olsun ekonomisi güçlü olmayan yapının sıkıntı yaşaması kaçınılmazdır. Onun için çok çalışıp, çok üretmeliyiz. Hep bir seferberlik halinde, birlikte hareket ederek, iyi uygulamaları örnek alıp, çalışmalı ve başarmalıyız" dedi. Aşkale Çimento'nun özelleştirilmesi sürecinde ortakların desteğinin yanı sıra siyasilerin ve bürokratların da ciddi desteklerini gördüklerini dile getiren Başkan Yücelik, "Bu süreçte hep bizleri motive eden ve yaptığımız işin başarıya ulaşacağına inandıklarını söyleyen insanlar en büyük moral ve motivasyon kaynağımız oldu. Yoksa bu zorlu yol tek başına yürünebilecek bir yol değildi. Halkımızın, ortaklarımızın desteği ve duası, bugün elde ettiğimiz başarılardaki en büyük pay sahibidir. Ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın sürmesinin gerek yerli gerekse yabancı yatırımcı için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Yücelik, sanayide, üretimde çarkların dönmesinin istikrar ve güvene bağlı olduğunu vurguladı.

"EN BÜYÜK ÖDÜL, ALDIĞIMIZ DUALARDIR"

Programda bir soru üzerine, bölge insanının birlikte iş yapma konusundaki düşüncelerini yineleyen Yücelik, Aşkale Çimento'nun özelleştirmesinin başarısız olması halinde bir daha insanları bir araya getirmenin çok zor olacağını ifade ederek düşüncelerini şöyle dile getirdi; "Allah'a şükür böyle bir şey yaşamadık. Aksine örnek bir özelleştirme olduk ve birlikte iş yapmak isteyen müteşebbislere rol model olduk. Bizler çok ön plana çıkmak istemiyoruz ama elde edilen başarılar insanların takdirini kazanıyor. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, "Aşkale Çimento', "ER-ÇİM-SAN" dediğiniz zaman insanlar övgüyle bahsediyor."

Aşkale Çimento'nun Doğu'dan Batı'ya yatırım yapan birkaç şirketten biri olduğunu kaydeden Yücelik, "Şirketimizin merkezi Erzurum Burada kazanıyoruz, vergimizi de burada ödüyoruz" dedi. Başkan Yücelik konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bir şehri kalkındırmak istiyorsanız; buradaki şirketleri, ticareti geliştirmeniz, varlığı artırmanız gerekiyor ki, ekonomik ve sosyal refahı temin edebilesiniz, göçü önleyebilesiniz, yatırımı hızlandırabilesiniz. Biz hep bunun gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ama burada esas olan; birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin bu sıkıntılı süreçleri içerisinde atlatması, huzurun sağlanması, yatırım ve istihdamın el birliği ile artırılması gerekiyor. Çünkü tek çıkış yolumuz; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmak. Bunları hep beraber el birliği ile yaptığımız an ülkemizi de şehrimizi de istediğimiz yerlere taşıma şansımız olur. Sloganlarla bu işler olmuyor, üretimle yatırımla oluyor."

Programda soru üzerine, 4 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen törenle aldığı, "Yaşam Boyu Başarı" ödülüyle ilgili de duygularını ifade eden Başkan Yücelik, "Türkiye'nin büyük markalarına, büyük holdinglerin yönetim kurulu başkanlarına ödül verildiği bir programda yaşam boyu başarı ödülüne layık görülmek, hemşehrilerimiz, ortaklarımız, çalışanlarımız ve temsil ettiğimiz makam adına bizi mutlu etti. Marifet, iltifata tabidir. Geçmişte de birçok ödül aldık. Ama bu ödül de beni çok mutlu etti. Ancak bizim için en büyük ödül, insanlarımızın samimiyetle ettikleri dualardır" diye konuştu.