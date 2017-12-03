Yukarı Afrin Baraj Havzasına 200 Bin Fidan Dikilecek

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 bin dönüm alana sahip Yukarı Afrin Baraj Havzası ağaçlandırılmaya başladı.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 bin dönüm alana sahip Yukarı Afrin Baraj Havzası ağaçlandırılmaya başladı.

İşletme Müdürü Cesim Karadağ yaptığı açıklamada "Orman ve Si İşleri Bakanlığı tarafından yapımı devam eden Yukarı Afrin Barajı'nın daha uzun yıllar ilimize hizmet verebilmesi açısından erozyonu önleyebilmek amacı ile 5 bin dönüm alandaki ağaçlandırma çalışmalarında sona yaklaştık" dedi.Ağaçlandırma Şefi Ümran Ateş ise ağaçlandırma çalışması kapsamında 15 km servis yolu yapıldığını belirterek "Afrin Havzasında 2017 yılı sonuna kadar 200 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.