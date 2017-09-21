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Yukarı Mahalle Tarihi Pazar Yeri Tatilcilerin Uğrak Yeri Oldu

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Yukarı Mahalle Tarihi Pazar Yeri Tatilcilerin Uğrak Yeri Oldu
Akçakoca'nın en eski mahallesi olan Yukarı Mahalle'de kurulan yöresel pazar yeri tatilcilerin göz bebeği oldu.

Akçakoca'nın en eski mahallesi olan Yukarı Mahalle'de kurulan yöresel pazar yeri tatilcilerin göz bebeği oldu.

Akçakoca'nın en eski mahallesi olan ve onlarca tarihi ahşap bina bulunan Yukarı Mahalle'de 2017 yılı yza sezonu boyunca tatilcilerin uğrak yeri oldu. Hafta sonu Ankara , İstanbul ve yakın illerden gelen tur otobüslerinin uğrak yeri olan pazaryerinde tatilciler bol bol yöresel alışveriş yaparak tatilin tadını çıkardılar.

Pazaryeri sorumlusu Gülten Özdeş, "2017 yılı yaz sezonı Yukarı Mahalle halkı olarak bereketli geçti. Her gün dahada büyüyen pazaryerimize tatilciler akın ediyorlar, yöre halkı çok memnun elleriyle ürettikleri yöresel ürünleri sergiliyerek satıyorlar, tatilciler gelerek hem dinleniyorlar hem damak tatlarına göre bir çok ürün satın alıyorlar" diye konuştu.

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