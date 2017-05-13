Yükseköğretim Mevzuatı İstanbul’da Değerlendirildi

Üniversitelerin, öğrenciyle doğrudan ilişkisi olması nedeniyle en önemli birimlerinden biri olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları, yükseköğretim...

Üniversitelerin, öğrenciyle doğrudan ilişkisi olması nedeniyle en önemli birimlerinden biri olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları, yükseköğretim mevzuatını değerlendirmek ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere İstanbul'da bir araya geldi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "6. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci İşleri; Mevzuat Uygulama ve Birliktelik Toplantısı" 131 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı, şube müdürü ve uzmanların katılımıyla gerçekleşti. Yükseköğretim mevzuatının değerlendirildiği, eğitim ve öğretimle ilgili güncel konuların ele alındığı mevzuat toplantısı YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ve İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerinin de katılımıyla, İstanbul Kozyatağı Hilton Otel'de yapıldı.

Prof. Dr. Musa Duman gerçekleştirmiş oldukları program çerçevesinde yükseköğretim kurumlarında yaşanan tereddütlerin daha aza indirildiğini vurgulayarak, "Üniversitelerimiz son birkaç yıldır özellikle YÖK'un yapısal değişimler yaşadığı bir sürecin arkasından bir de kanun hükmünde çıkardığı kararnameler sonucunda öğrenci işlerinin uygulamaları konularında birtakım tereddütler ve sorunlar yaşıyor. Bunları YÖK'e iletmek suretiyle çözüm yolu bulmak mümkün. Bu program ile de sorunlarımızı topluca bir arada değerlendirip Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekilimize aktarma ve sorunlarımıza çözüm üretme fırsatı yakalıyoruz. Öğrenci işleri daire başkanlığı toplantıları, yükseköğretim kurumları ve akademik birimlerimizin karşılıklı olarak sorunları oturup konuştuğu birbirlerine tecrübe aktarım yaptıkları bir toplantı oluyor. Özellikle son dönemlerdeki bu sorunları ve tereddütleri giderecek bir bilgi paylaşımı olan bir ortam sağladığımızı düşünüyorum. Bu sayede de hem işlerimizi daha da kolaylaştırıyor hem de daha kaliteli yol alıyoruz. Bu kaliteleşme de bizim uluslararasılaşmamızın bir ayağı olarak bizi öne taşıyacak" dedi.

"YÖK kararlarının üniversitelerde farklı uygulanmasını önlüyoruz"

FSMVÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Emre Bayır da, 6 yıldır bu organizasyonu yaptıklarını ve geri dönüşlerinden de çok memnun olduklarını dile getirerek, "YÖK tarafından alınan ve bizler tarafından uygulanması istenen bazı kararlar oluyor. Fakat kararlar bazen yoruma dayalı olabiliyor. Yoruma dayalı yapmış olduğumuz uygulamalarda sıkıntı oluşmaması için arkadaşlarla her yıl bir araya gelerek istişare yapma fırsatımız oluyor. Herkes uygulamasını ne yönde yaptığını bize anlatıyor ve biz de o uygulamada bir birliktelik sağlamaya çalışıyoruz. Asıl amacımız da bu birlikteliği sağlamak zaten. Kararların üniversitelerde farklı farklı uygulanmaması için ve her üniversitede aynı şekilde uygulanması için bir birliktelik sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.