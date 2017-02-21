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Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) Öncesinde, Adaylara Sevindirici Haber

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Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) Öncesinde, Adaylara Sevindirici Haber
12 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) öncesinde, adaylara sevindirici haber Nişantaşı Üniversitesi ve CNN Türk'ten...

12 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) öncesinde, adaylara sevindirici haber Nişantaşı Üniversitesi ve CNN Türk'ten geldi. Buna göre adaylar ücretsiz bir şekilde 3 YGS deneme sınavına girebilecekler.

Aday öğrenciler http://www.cnnturk.com/ygs-deneme-sinavi adresinden bir defaya mahsus üyelik işlemlerini tamamlayarak 3 YGS deneme sınavına katılma hakkı kazanıyorlar. Deneme sınavlarının planlanan uygulama tarihleri ise şu şekilde;

1. Deneme: 21.02.2017 ( Son giriş tarihi 26.02.2017 / Sonuçların açıklanacağı tarih 27.02.2017 )

2. Deneme: 27.02.2017 ( Son giriş tarihi 05.03.2017 / Sonuçları açıklanacağı tarih 06.03.2017 )

3. Deneme: 06.03.2017 ( Son giriş tarihi 11.03.2017 / Sonuçlar aynı gün açıklanacak )

Sınavlar online bir şekilde http://www.cnnturk.com/ygs-deneme-sinavi adresinde yapılacak, aday öğrenciler deneme sınavlarını online bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Sınav esnasında bağlantı kopmalarına karşın da önlemler alındı, buna göre aday öğrencinin sınav esnasında bağlantısı koparsa veya herhangi bir işi çıkarsa, deneme sınavı sayfasını kaydedip kapatarak, daha sonra tekrar sisteme giriş yaparak kaldığı yerden devam edebilecek.

Sınav sonuçları için adayların doğru ve yanlışları hesaplanarak, puanları ve sıralamaları belirlenecek, bu sayede adaylar sınava katılan diğer kullanıcılara göre başarı sıralarını görebilecek, eksiklerini belirleyebilecekler.

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