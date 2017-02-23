Yüksekova Belediyespor Şampiyonluğa Yürüyor

Amatör Ligde mücadele veren Yüksekova Belediyespor, ilk devrenin son maçını Hakkari'de oynadı.

0'lık skorla yendi.

Amatör Ligde mücadele veren Yüksekova Belediyespor, ilk devrenin son maçını Hakkari'de oynadı. İlk yarıyı 3-0'lık skorla önde kapatan Yüksekova Belediyespor, ikinci yarıya hızlı başlayarak peş peşe attığı gollerle rakibini 8-0 yendi.

Hakkari Amatör Liginde oynadığı beş maçtan 46 gol atıp kalesinde sadece bir gol gören Yüksekova Belediyespor, adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Maçı izleyen ve memnun olduklarını dile getiren Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, futbolcuların göstermiş olduğu yüksek performanstan dolayı kendilerine teşekkür ederek, bundan sonraki maçlarda da aynı performansı istedi. Şu anki hedeflerinin ise Bölgesel Amatör Ligi olduğunu dile getiren Yıldırım, futbolculara başarılar diledi.

Maçı değerlendiren Yüksekova Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Önver ise, "Maça çok etkili başladık. Hemen akabinde golü bulduk. Biz takım olarak kendimize bir hedef koymuşuz, en yakın takipçimizi farklı bir skorla yenip amacımıza ulaşmak istiyoruz. Bu sene şampiyon olup Yüksekova Belediyesporu tekrar Bölgesel Amatör Liginde temsil etmek istiyoruz. Tribünde bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza, Kulüp Başkanımız Fevzi Yıldırım'a ve tüm yöneticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.