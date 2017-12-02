Yüksekova Tüvtürk Araç Muayene İstasyonu Hizmete Girdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonu faaliyete geçmesi sürücüleri sevindirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonu faaliyete geçmesi sürücüleri sevindirdi.

Yüksekova - Hakkari yolu, Akçalı köyü yolu üzerinde hizmet giren araç muayene istasyonu sayesinde artık Yüksekova'daki araç sahipleri, Yüksekova TÜVTÜRK araç muayene istasyonun da araçlarını kontrolden geçirebilecekleri belirtildi. İlçedeki sürücüler ise bu güzel hizmeti ayaklarına kadar getiren TÜVTÜRK işletmecilerine teşekkür ettiler.