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Yüksekova Ve Şemdinli’de Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Yüksekova Ve Şemdinli’de Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 01.12.2017 günü Şemdinli ilçesi Kırca mezrasında ikamet eden şüpheli bir şahsın arazisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 5 adet el bombası, 5 adet dinamit lokumu, 2 adet elektrikli fünye, 4 adet el bombası fünyesi, 2 adet pet şişe içerisinde çivi, 71 adet G-3 piyade tüfeğine ait fişek ve 4 metre uzunluğunda saniyeli fitil ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, 30 Kasım Perşembe günü Yüksekova ilçesi Keçili köyünde şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet kasatura, 5 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 48 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek,1 adet el dürbünü, 13 adet tabanca fişeği, 11 adet mavzer tüfeği fişeği, 1 adet şarjör kütüklüğü, 3 adet örgütsel rozet ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şüphe üzerine durduran bir araçta 85 adet kullanılmış halı ve 486 litre akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesi Kırca Mezrası Sülo Yaylası yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 85 adet kullanılmış halı ve 486 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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