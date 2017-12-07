Yüksekova’da Bir Binbaşı Eetö’den Tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli bir binbaşı, FETÖ/PDY bölücü terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli bir binbaşı, FETÖ/PDY bölücü terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "29 Kasım 2017 günü Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığında görevli Binbaşı B.K., "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalanarak gözaltına alınmış olup, 2 Aralık 2017 günü İstanbul ilinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.