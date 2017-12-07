  • BIST 105.800
  • Altın 155,828
  • Dolar 3,8641
  • Euro 4,5525
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Yüksekova’da Bir Binbaşı Eetö’den Tutuklandı

» »
Yüksekova’da Bir Binbaşı Eetö’den Tutuklandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli bir binbaşı, FETÖ/PDY bölücü terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli bir binbaşı, FETÖ/PDY bölücü terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "29 Kasım 2017 günü Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığında görevli Binbaşı B.K., "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalanarak gözaltına alınmış olup, 2 Aralık 2017 günü İstanbul ilinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüksekova’da Bir Binbaşı Eetö’den Tutuklandı07 Aralık 2017 Perşembe 14:53
  • Bayburt’ta Fetö/pdy’den İki Kişi Tutuklandı07 Aralık 2017 Perşembe 14:53
  • Elazığ’da Torbacı Operasyonu:2 Gözaltı07 Aralık 2017 Perşembe 14:48
  • Bingöl’de Gıda Ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi07 Aralık 2017 Perşembe 14:48
  • Kuşadası’nda Bir Kişi Bylock Kullandığı Gerekçesiyle Tutuklandı07 Aralık 2017 Perşembe 14:48
  • Samsun’da Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan 2 Kişiye 12,5’ar Yıl Hapis07 Aralık 2017 Perşembe 14:38
  • Samsun’da Kaçak Sigara Operasyonuna 2 Tutuklama07 Aralık 2017 Perşembe 14:38
  • Elazığ’da İş Kazası: 1 Ölü07 Aralık 2017 Perşembe 14:33
  • Balıkesir’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı07 Aralık 2017 Perşembe 14:28
  • Otel Girişinde Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakim Karşısında07 Aralık 2017 Perşembe 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti