  • BIST 95.323
  • Altın 140,928
  • Dolar 3,5833
  • Euro 3,9019
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 17 °C

Yüksekova’da Bir Kişi Ölü Bulundu

» »
Yüksekova’da Bir Kişi Ölü Bulundu
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kuruköy Mahallesi mevkiinde 45-50 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kuruköy Mahallesi mevkiinde 45-50 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Mahallelilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri inceleme yaparken, cenaze otopsi işlemleri için ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, cenazenin Nedim C. isimli vatandaşa ait olduğunun tespit edildiğini, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Ölü bulunan Nedim C. isimli vatandaşın daha önce Doğru Yol Partisi Yüksekova İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malatya Motaş’ta Kaza Oranı Yüzde 111 Azaldı09 Mayıs 2017 Salı 19:23
  • Kdz. Ereğli’ye Şehitler Tepesi Yapılacak09 Mayıs 2017 Salı 19:08
  • Büyükşehir Meclis Toplantısı09 Mayıs 2017 Salı 19:08
  • Muş’ta Su Depoları Yenileniyor09 Mayıs 2017 Salı 19:08
  • Rektör Uzun’a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor09 Mayıs 2017 Salı 19:08
  • Özel Öğrenciler Duygulandırdı09 Mayıs 2017 Salı 19:03
  • Bayan Uysal’dan Öğrencilere Gıda Ve Giyim Yardımı09 Mayıs 2017 Salı 19:03
  • Atıl İnsan Kaynaları’ndan Akdemir’e Suç Duyurusu09 Mayıs 2017 Salı 19:03
  • Vali Tuna Ayakkabıcılar Sitesinde İncelemelerde Bulundu09 Mayıs 2017 Salı 18:48
  • Eğitim Bir-sen’den Ek Ders Ücreti Açıklaması09 Mayıs 2017 Salı 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti