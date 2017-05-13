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Yüksekova’da Hemşireler Günü Kutlandı

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Yüksekova’da Hemşireler Günü Kutlandı
Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi tarafından "12 Mayıs Hemşireler Günü" hemşireler ve hastane yönetiminin katılımıyla kutlandı.

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi tarafından "12 Mayıs Hemşireler Günü" hemşireler ve hastane yönetiminin katılımıyla kutlandı.

Bir kafede düzenlenen kutlamaya Hakkari Kamu Hastaneler Genel Sekreteri Hakan Türk, Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Şen, Yüksekova Sağlık Hizmetleri Müdürü Beyan Bülbün, hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yüksekova Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Beyan Bülbün, "Sağlık hizmeti insan oğlunun geçmişinden bugüne süre gelen temelinde insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş kutsal bir vazifedir. Sağlık çalışanları da bu kutsal vazifeyi ifa eden kişiler oldukları için önemleri gün geçtikçe artmış, vazgeçilmez bir meslek haline gelmiştir. Bizi diğer meslek grubundan ayıran en önemli faktör insan sağlığı ile uğraşmamızdır. Sağlık hizmetleri bir ekip hizmetidir. Bizler sağlık ekiplerinin temel taşlarını oluşturuyoruz bu zor şartlarda göstermiş olduğunuz özverli ve fedakar çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

Günün anlam ve önemine değinen Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Şen, "Sağlık bir ekip işi sizlere düşüyor, hastalarla sizler uğarışıyorsunuz. Sizlerin emeği çok, hepinizin günü kutlu olsun" dedi.

Program daha sonra canlı müzikle gecenin geç saatlerine kadar devem etti.

Yüksekova’da Hemşireler Günü Kutlandı

Yüksekova’da Hemşireler Günü Kutlandı

Yüksekova’da Hemşireler Günü Kutlandı

Yüksekova’da Hemşireler Günü Kutlandı

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