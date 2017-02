Yüksekova’da İmalathaneler Ve Toptancılar Denetlendi

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığı...

Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığı için ilçe genelinde başlatmış oldukları denetimlere devam ediyor. Bu kapsamda bugün de ekipler imalathaneleri ve toptancıları denetledi. Yüksekova'da satışa sunulan gıdaların sağlıklı şartlar altında yapılıp yapılmadığı ve çalışanların sağlık muayeneleri ile çalışma ruhsatlarını denetleyen ekipler, eksiklikleri olan iş yerlerine ihtar yazısı yazarak söz konusu eksikliklerin devam etmesi halinde cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi. İnsan sağlığı kadar önemli başka bir şeyin olmadığına değinen Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, "Denetimlerimiz her alanda kapsamlı bir şekilde devam etmektedir. Her insanımızın gönül rahatlığıyla alışverişini yapması için çalışmalarımızı rutinleştirerek programlı bir şekilde denetimlerimize devam ediyoruz. Bir insanımızın bile sağlık konusunda sıkıntı çekmesi bizleri nasıl mutsuz edecekse esnaflarımızın kurallara uyması ve bu konuda temkinli olması bizleri mutlu edecektir. Denetimler ile ilgili aldığımız bilgilere göre esnafımız kurallara riayet etmektedir. Daha öncede belirttiğim gibi biz esnafımıza güveniyoruz. Her şey insanımızın sağlığı için sağlık konusunda hassasiyetimiz devam edecektir" dedi.