Yüksekova’da İş Yeri Denetimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede kapsamlı...

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede kapsamlı denetim yapıldı.

Kafeler, imalathaneler, fırınlar, lokantalar ve marketleri denetleyen ekipler, eksiği bulunan iş yerleri sahiplerini uyarırken daha önceki denetimlerde tespit edilen eksiklikleri gidermeyen esnafa ise cezai işlem uyguladı. Marketlerde gıdaların son kullanma tarihleri incelenirken. fırınlarda ise ekmeğin gramajı ve imalathane bölümleri ekipler tarafından kontrol edildi.

İş yerlerinin genel temizlik, personel hijyeni, makine ve araç temizliği, çalışan personelin çalışma ve sağlık karneleri, iş yeri ruhsatı ile portör muayeneleri gözden geçirilirken, bu denetimlere programlı bir şekilde devam edileceği belirtildi.

Düzenli olarak denetimlerin devam etmesi gerektiğini söyleyen Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, "Ekiplerimiz tarafından ilçedeki birçok iş yeri denetlenmeye başlandı. Sağlık konusundaki hassasiyetimizi kesinlikle işimize de yansıtacağız. Vatandaşlarımızın güven içinde alışverişlerini yapabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Birçok alanda yaptığımız denetimler, ekiplerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde devam edecektir. Bu memleket hepimizin, o yüzden esnafımızdan ricamız gerekli kurallara uymalarıdır. Bu konuda esnafımıza güveniyoruz" dedi.