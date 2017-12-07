Yüksekova’da Karla Mücadele Çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Araç Sevk ve Bakım Amirliği ekipleri kar temizleme çalışmalarına...

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Araç Sevk ve Bakım Amirliği ekipleri kar temizleme çalışmalarına start verdi.

Yüksekova'da başlayan ve aralıksız bir şekilde yağan kar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bunun üzerine Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, önceliği yoğun yaşam alanları olan sağlık ocağı, cami ve okul önlerine vererek sırasıyla yolları açmak için çalışmalara başladı. Mahallelerde yapılan çalışmalardan hemen sonra ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi'nde karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "Yüksekova'da karla mücadele sezonu başlamış bulunmakta. Yağan kar yağışı ile hemen harekete geçiyor, öncelikle yoğun yaşam alanlarını temizledikten sonra sırasıyla tüm cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz. Tonlarca karı iş makinelerimizin yardımıyla kamyonlara yükleyip şehir dışına çıkartıyoruz. İnsanlarımızın caddelerde rahat yürümesi ve esnaflarımızın iş yerlerine rahat girip çıkması için çaba gösteriyoruz. Kış boyunca bu mücadelemiz devam edecek. Vatandaşımız hiçbir sıkıntı çekmeden şehrimizin her köşesini temizlemek istiyoruz" dedi.

İlçede kapanan tüm yollar ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Kaşıkçı, "Kar yağmasına rağmen eğitimde hiçbir aksamamız olmadı. Kapalı hiçbir okulumuz yok. Biz dün akşamdan çalışmaya başladık. Öncelikli olarak okul yollarını ve güzergâhlarını temizliyoruz. Şimdide ilçemizin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi'nde çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarda yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan çalışmayı Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Cevdet Bora, Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun ve Zabıta Müdürü Süleyman Dikçe de yerinde takip etti.