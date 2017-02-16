Yüksekova’da Nefes Kesen Kızaklı Hasta Kurtarma Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tansiyonu yükselen 55 yaşındaki Ayşe Melan, kızakla ambulansa ulaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tansiyonu yükselen 55 yaşındaki Ayşe Melan, kızakla ambulansa ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapandığı Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Kandilli köyünde gece saat 23.00 sıralarında tansiyonu yükselen 55 yaşındaki Ayşe Melan, birden fenalaştı. Köy yolları çığ bölgesinden geçtiği için sürekli açılamayan ve bazen aylarca kapalı kalan Kandilli köyü sakinleri, durumu saatler sonra köy muhtarı ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Köy yollarının çığ bölgesinde olduğu için açılamayacağını öğrenen köylüler, hastalarını 7 kilometre ötedeki ambulansa kızakla götürmek zorunda kaldı.

O anları cep telefonlarıyla kaydeden köy sakinlerinden İzzet Erdil, Yüksekova'daki yetkililerin ilk kendilerine köy yolu çığ bölgesinde olduğu için açamayacaklarını söylediklerini belirterek, "Köy muhtarı aracılığı ile bir sonuç alamayınca saat 01.20 civarında Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'yı arayarak yardım istedik. Vali ve Kaymakam ile görüştükten sonra 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber olmaya başladı. Bize hastayı hazırlamamızı ve 7 kilometre ötedeki Yeniışık köyüne vardıklarında haber vereceklerini söylediler. Saat 04.00'te hastayı kızakla köyden çıkardık. Tipi ve kar yağışı nedeniyle çok zorlandık. 15 kişiydik. 10 kişi önden yolu açmaya çalıştı 5 kişi de hastayı çekmekle uğraştı. 7 kilometre ötedeki ambulansa saat 07.00 sıralarında ulaştık. Ambulansa vardığımızda artık biz de donmak üzereydik" dedi.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Melan'ın yapılan ilk müdahalesinin ardından tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yüksekova Devlet Hastanesinde nöroloji doktoru olmadığı için hasta ambulansla 100 kilometre ötedeki Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.