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Yüksekova’da Yoğun Kar Yağışı

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Yüksekova’da Yoğun Kar Yağışı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilirken, karla kaplanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Hayatın durma noktasına geldiği ilçede, kar kalınlığı yer yer 20 cm olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kar yağışı nedeniyle Yüksekova-Esendere karayolundaki geçit ile Yüksekova-Şemdinli karayolundaki geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karla mücadele ekipleri söz konusu yollarda tuzlama çalışması başlatırken, araç sürücülerinin zincirsiz yola çıkılmaması konusunda dikkatli olmaları istendi.kar yağışının yarına kadar sürmesi bekleniyor.

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