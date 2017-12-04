Yüksekova’nın Esendere Beldesinde Deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin yerin 5.0 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirilirken belde sakinleri büyük korku yaşadı.
Beldede önceki gün de 2.7 ve 2.5 şiddetinde iki sarsıntı yaşanmıştı.
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