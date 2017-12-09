Yüksekova’nın İlk Yangın Tüpü Dolum Tesisi Açıldı

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, KOSGEB desteğiyle açılan ve 14 kişinin istihdam edildiği "Al-Ka Yangın ve...

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, KOSGEB desteğiyle açılan ve 14 kişinin istihdam edildiği "Al-Ka Yangın ve Güvenlik Sistemleri Dolum Tesisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Yüksekovalı genç girişimci Harun Reşit Kaya, KOSGEB desteği ile bölgenin ilk ve tek yangın ve güvenlik sistemi dolum tesisini hizmete açtı. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Düzler Apartmanının birinci katında hizmete giren iş yerinin açılışına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, Hakkari Eski Milletvekili Hakkı Töre, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fevzi Demir, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. 14 kişinin istihdam edildiği dolum tesisinin açılışında konuşan Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova'nın artık değişim döneminde yeni iş yerleri ve tesislerin açılmasıyla birlikte insanlar için yeni iş kapısı imkânlarının doğduğunu söyledi. Kaşıkçı, "Bu iş yerimizin bir özelliği de KOSGEB desteğiyle açılan ilk iş yerlerimizden bir tanesidir. Yine iş yerimizin başka bir özelliği, güvenlik alanında hizmet vermesidir. İş yerinde yangın tüplerinin doldurulacağı, aynı zamanda tüm güvenlik malzemelerinin satışı yapılmaktadır. Bu iş yeri bölgemizde ilk ve tektir. Bu anlamda açılışını gerçekleştireceğimiz iş yerinin hayırlı olmasını dilerken, ilçemize bu hizmeti kazandıran genç girişimci kardeşimizi de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

KOSGEB'in uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan genç girişimci Harun Reşit Kaya ise, "Yaklaşık 6 yıldır Al-Ka Yangın ve Albayrak Yangın ortaklığında yangın tüpü ve güvenlik malzemeleri satışı yaptığını ifade ederek, KOSGEB projesi sayesinde işini büyüterek dolum tesisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kaya, "Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde bulunan iki ayrı şubemizde yıllardır yangın tüpü ve güvenlik malzemeleri satışı yapıyordum. En önemlisi ise, yıllardır boşalan veya tarihi geçen yangın tüplerini dolum için batı illerine gönderiyorduk. İşimi büyütmek için KOSGEB'e başvurdum. Projem kabul edildi ve şu an 14 kişiyi istihdam ediyorum. Şimdi en büyük hayalim, yakın il ve ilçelere de bu hizmeti yapmaktır. Bize bu imkanı sağlayan KOSGEB İl Müdürlüğüne ve açılışımıza katılan Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Mahmut Kaşıkçı ile beraberindeki davetlilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tesisin açılış kurdelesini Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve Hakkı Töre birlikte kestiler.

Kurdele kesiminin ardından, Kaşıkçı ve beraberindekiler tesisi gezip bilgi aldıktan sonra açılış münasebetiyle bir lokantada verilen yemeğe katıldılar.