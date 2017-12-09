Yüksekten Düşen Bebeğin Ölümüyle İlgili Babası Tutuklandı

Zeytinburnu'nda yüksekten düşme teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası çıkarıldığı...

Zeytinburnu'nda yüksekten düşme teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, yıllar önce Afganistan Kabil kentinden Türkiye'ye gelen A.T. ile kocası S.A., İstanbul'da Zeytinburnu ilçesine yerleşti. Afganistan'da 2 çocukları olan çiftin Türkiye'de bir çocukları daha oldu. Anne T., geçtiğimiz Ağustos ayında eşine evde oğlunu bırakarak bir yakınının yanına gitti. 28 yaşındaki kadın evine döndüğünde 2 aylık oğlunun hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 aylık bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Eylül günü hayatını kaybetti.

Olayın ardından çocuğun düşmesinden şüphelenen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından 7 Aralık günü Bursa Karacabey ilçesinde ifade veren bebeğin annesi A.T. oğlunun ölümünden eşi S.A.'nın sorumlu olabileceğini söyledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası gözaltına alınan S.A. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Oğlunun ölümünden sorumlu tutulan S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.