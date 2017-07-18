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Yüksekten Düşen Suriyeli Çocuk Ağır Yaralandı

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Yüksekten Düşen Suriyeli Çocuk Ağır Yaralandı
Adıyaman'da, ikamet ettikleri evin balkonundan aşağıya düşen Suriyeli çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Adıyaman'da, ikamet ettikleri evin balkonundan aşağıya düşen Suriyeli çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan savaştan kaçarak Adıyaman'a gelen 3 yaşındaki Ria Musa, Bahçelievler Mahallesi 906 Sokak içerisinde ikamet ettikleri evin 2.kat balkonundan aşağıya düştü. Yüksekten düşen çocuğu fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ria Musa, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ria Musa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yüksekten Düşen Suriyeli Çocuk Ağır Yaralandı

Yüksekten Düşen Suriyeli Çocuk Ağır Yaralandı

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