Yükselen Saman Fiyatları Hayvan Pazarını Olumsuz Etkiliyor

Ağrı'da saman fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hayvan pazarında yaşanan durgunluk büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışını olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da saman fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hayvan pazarında yaşanan durgunluk büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışını olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ağrı'da Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarını dolduran vatandaşlar ile besiciler arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Kuraklık nedeniyle tarım alanlarında saman veriminin az olması, saman piyasasını da hareketlendirdi. Geçen yıl samanın kilosu 25 kuruştan satılırken bu yıl 75 kuruştan satılıyor. Kes samanının kilosu 1 liranın üzerinde satılırken, fiyatların oldukça yüksek olması hayvan pazarında durgunluğa neden oldu.

Hayvan pazarında hayvan ticareti yapan vatandaşlardan Osman İmren adlı vatandaş, piyasanın durgun olduğunu ve hayvan satışlarının olmadığını söyledi. Saman fiyatlarının çok yükseldiğini dile getiren İmren, "Saman fiyatları çok yükseldi. Geçen yıl samanın kilosu 25 kuruştu. Bu yıl kilosu 85 kuruş ile 1 lira arasında değişiyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'na göre büyükbaş hayvanın çiftinde 2 bin liralık bir düşüş oldu. Kes samanının kilosu 1 lira 10 kuruştan satılıyor. Yemde oldukça pahalıdır. 45 lira olan yem şuan 60 liradan satılıyor. Kurban Bayramı sırasında 12 bin liralık olan büyükbaş hayvanlar şimdi 2 bin lira daha düşerek 10 bin liradan satılıyor. 2 ay sonra büyükbaş hayvanların çiftinde 2 bin lira daha düşer" dedi.

Cafer Çeri adlı başka bir vatandaş ise Ağrı'da hayvan piyasasının ölü olduğunu belirtti. Vatandaşların zarar ettiğini anlatan Çeri, "Vatandaşlar zarar ediyor, Kurban Bayramı'nda batı illerinde satılamayan bazı kurbanlıklar vatandaşları zarara soktu. Saman ve yem pahalıdır. Devlet'in bu işe el atması lazım. Hayvanlar ucuzdur, kimse almıyor. Hayvan pazarı hayvanlarla dolu ama alıcı yok. Et Balık Kurumu'nda herhangi bir kıpırdama yok. Canlı etin kilosu burada 23 liradan satılırken batı illerinde 50-60 liraya satılıyor. Buradaki vatandaşın hizmetleri hep batı tarafına gidiyor. Kurban Bayramı'nda batı illerine hayvan götüren ve satamayan bazı vatandaşlar zarar etti" ifadelerini kullandı.

'Hayvan pazarı hayvanlarla dolu ama alıcı yok'

Küçükbaş hayvanlarını satmak için günlerdir beklediğini söyleyen Orhan Karakaya da piyasanın düşük olması nedeniyle hayvanları satamadığını ifade ederek, "Ot ve saman pahalı olduğu için piyasa düşüktür. Herhalde bundan sonra böyle devam eder. Ot saman fiyatı daha da yükselir. Kış mevsimi yaklaştıkça hayvan fiyatları da düşecek" şeklinde konuştu.