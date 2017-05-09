YÜKSELİŞ KOLEJİ FİNALE KALDI

Liselerarası deplasmanlı Voleybol Ligi’nde mücadele eden Samsun Yükseliş Koleji yarı final ilk maçında evinde konuk ettiği Gümüşhane Torul Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup ederek avantaj sağladı

HARİKALAR YARATTI Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen Liselerarası deplasmanlı Voleybol Ligi’nde harikalar yaratan Samsun Yükseliş Okulları Voleybol takımı yarı final maçında Gümüşhane Torul Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi’ni Canik Atatürk Spor Salonu’nda konuk etti. Müsabakanın ilk setinde rakibine sayı şansı veren temsilcimiz ilk setten 25-21 galip ayrılarak skoru 1-0 getirdi. BAŞARILI PERFORMANS

Müsabakanın ikinci setinde rakibin etkili smaçlarına kolaylıkla karşılık veren Samsun Yükseliş Koleji sporcuları ikinci seti de 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti. Mücadelenin son setinde de başarılı performans sergileyen temsilcimiz bu setten de 25-11 galip ayrılarak rakibini 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz Gümüşhane engelini aşarak adını finale yazdırdı. Yükseliş Koleji sporcuları maçın bitiminde büyük sevinç yaşadı. TURAN YÜZÜAK'I UNUTMADILAR

Deplasmanlı Voleybol Ligi'nde finale yükselen Yükseliş Koleji sporcuları, maçın bitiminden sonra tribünlerde maçı takip eden hocaları Turan Yüzüak'ın yanına giderek verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ettiler.