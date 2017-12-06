Yükseliş Okulları'nda eğitim yeteneğe göre yapılıyor

Samsun Yükseliş Okulları'nda eğitimin birinci kuralı; 'Okulda ve evde mutluluk.' Öğrencilerin yeteneğine göre eğitmeyi misyon edinen Yükseliş Okulları, akademik başarının 'yetenek ve istek bazlı eğitim'den geçtiğini inanıyor

Samsun Yükseliş Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Kul, aynı kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi olmak üzere tüm kademelerde 410 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, örencilerin yeteneğine göre seçkin eğitimciler tarafından eğitildiğini söyledi.

Velinin kaliteli eğitimin yanında güvenliği de önemsediğini belirten Okul Müdürü Kul, "Veliler, çocuklarına yatırım yapıp, verdikleri ücretin karşılığında da kaliteli ve yeteneği ön plana çıkmış bir eğitim hizmeti bekliyor. Bunun karşılığında çocuklarının güvenliğinden ve akademik başarılarından emin olmak istiyorlar" dedi.

VELİ DEĞİL, ÖĞRENCİ NE İSTİYOR?

"Veli de çocuğunu bizimle birlikte tanıyor" diyen Yükseliş Okulları Ortaokul Müdürü Kul, "Gerek yetenek gerekse sosyal yönden birçok veli çocuğunu yeterince tanıyamıyor. Her alanda herkes yetenekli olmasa da herkes bir alanda yeteneklidir. Biz öğrencilerin hangi alan veya alanlarda yetenekli olduklarını tespit ediyoruz. Velinin istekleri öğrencinin yetenekleriyle örtüşmüyorsa, veliyi ikna ediyor, öğrencinin istek ve yeteneği doğrultusunda eğitim almasını ve meslek seçmesini sağlıyoruz. Öğrenci istemediği ve başaramayacağı alan veya alanlarda değil; istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitiliyor ve öğretiliyor. Yetenek ve istek bazlı eğitim başarının temelini oluşturuyor" diye konuştu.

KLASİK YÖNTEME DÖNÜYORUZ

Kul, "Psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarıyla ve de sınıf öğretmenlerinin özverili gayretleriyle negatif öğrenci davranışlarını sıfırlamaya çalışıyoruz. Okula üniforma ile gelmek zorunlu. Velilerin istediği eskiye dönüş bir disiplinimiz var ama asla despot değiliz. Biraz modern biraz klasik yöntemle yürütmeye çalışıyoruz. Velilerde memnun. Disiplin anlayışımız; kişiliğin baskı altına alınması, refüze edilmesi değil; nerede neyin, nasıl, ve ne zaman yapılabileceğinin veya yapılamayacağının öğretilmesi, hareket beraberliğinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

OKULDA VE EVDE MUTLULUK

Okul Müdürü Kul; "Velinin çocuğunu her yönüyle tanıması, aile içinde de daha iyi bir iletişim ve mutluluk sağlıyor. Öğrenciyi baskı altına alan ailenin yerine arkadaş; dert ortağı, birbirini anlayan fertlerden oluşan yeni bir aile oluşturuyoruz. Öğrencilerde bilgi ve okuma ihtiyacı oluşturup, yokluğunu hissettiriyor ve ihtiyacı karşılamak için öğrencilerin okula gelmesini sağlıyoruz. Öğrenciler okula gelmekten mutlu oluyor. Öğrencinin biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönden ihtiyaçlarını karşılıyoruz; eğitsel, bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerle de öğrencilerimizin okulumuzda kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Kılınç: 'Akademik başarıyı önemsiyoruz'

Yükseliş Okulları Genel Müdürü Kılınç, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda emin adımlarla ilerlemeyi temeline alan bir okul olarak, öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, akademik başarılarını çok önemsiyoruz" dedi

Samsun Yükseliş Okulları Genel Müdürü Sezen Kılınç, "Öğrencilerimiz, modern çağın beklentisine uygun yetişmiş oluyor. Sınıflarımızdaki örgün eğitimin dışında her gün bire bir uyguladığımız konu tamamlama eğitimleri, ödev ve etüt saatleri ile eğitim kalitesini arttırarak, sahip olduğumuz eğitim vizyonundan taviz vermemekteyiz" dedi.

'SICACIK BİR YUVAYIZ'

Genel Müdür Kılınç, "Öğrenemeyen öğrenci yoktur, sonucunu alabilmenin koşullarını sağlayan okulumuz, her geçen gün akademik anlamda istatistiklerdeki yerini arttırarak, başarı meşalesini taşımaktadır. Cumartesi günleri sosyal aktivite ve bireysel tamamlama çalışmalarıyla öğrencilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrenci-öğretmen-veli üçgeninde işbirlikçi yaklaşımı önemsiyor, sağlıklı ve güvenilir bir bina da eğitim veriyoruz. Samsun Yükseliş Okulları, hedeflerin birçok kaynaktan beslendiği, ulaşılacak projelerin sağlıklı uygulandığı, sorunların sevgiyle çözüldüğü sıcak bir yuvadır" diye konuştu.

Kılınç sözlerini şöyle tamamladı; "Samsun'un merkezindeki butik okulumuzda, öğrencilerimiz geleneksel kültürümüzü özümserken, evrensel değerlere açık, evrensel kimlikli bireyler olarak yetişecek, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, gençler olarak ülkemizin kalkınmasında görev alacaklardır." Barış GÖK

HHALK Gazetesi Eğitimci Köşe Yazarı Mehmet Aksoy ve Ekonomi ve Bölgeler Sorumlusu Noyan Alper Cabbar, Samsun Yükseliş Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Kul'u ziyaret etti.