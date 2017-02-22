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Yükümlülere Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi

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Yükümlülere Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi
Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki yükümlülere...

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki yükümlülere madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi.

Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime, yaklaşık 140 yükümlü katıldı. Edirne Denetim Serbestlik Müdürlüğünün talebi üzerine gerçekleştirilen eğitimde Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Psikolojik Danışmanlık Birimi personeli Uzman Psikolojik Danışman Esra Selvi, uyuşturucu madde kullanımının psikolojik, ekonomik ve fizyolojik zararlarına değindi.

Madde bağımlığı konusu ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Selvi, "Madde bağımlılığından kurtulmak mümkün. Madde kullanımı ve bağımlılığı bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavisi mümkün bir hastalıktır. Bağımlı kişi tedavi olduktan sonra sağlıklı bir birey olarak yaşama geri döner. Tedaviden sonra dikkat edilmesi gereken en önemli husus kişinin kendisini madde kullanımına iten kişi ve ortamlardan uzaklaşmasıdır" diye konuştu.

Madde bağımlılığının yaşanan hiçbir soruna çözüm bulmayacağını anlatan Selvi, "Unutmayın madde kullanımını hayatınızda yaşanan hiçbir soruna çözüm bulmaz. Aksine sizi daha büyük bir çıkmazın içine sokar; paranızı, hayatınızı, ailenizi ve sağlığınızı olumsuz bir şekilde etkiler" dedi.

Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ise, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüleri bilgilendirmek adına birçok konuda verdikleri eğitimlere devam edeceklerini söyledi.

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