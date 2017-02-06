  • BIST 88.044
  • Altın 144,936
  • Dolar 3,6758
  • Euro 3,9465
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Yumurtalık’ta "Geleceğe Doğru Bakan Çocuklar" Kampı

» »
Yumurtalık’ta "Geleceğe Doğru Bakan Çocuklar" Kampı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Barbaros İlkokulu'nda dördüncü sınıftan 25 öğrenci, bu sene yarıyıl tatillerini arkadaşlarına göre oldukça farklı...

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Barbaros İlkokulu'nda dördüncü sınıftan 25 öğrenci, bu sene yarıyıl tatillerini arkadaşlarına göre oldukça farklı geçirdiler.

Öğrenciler, Atatürk Üniversitesi ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı (BTC) şirketi sosyal yatırım programı kapsamında Yumurtalık'ta yürütülen ve Sosyal Girişim Laboratuvarı tarafından uygulanan 15 günlük "Geleceğe Doğru Bakan Çocuklar" kampına katıldılar.

Program, Yumurtalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirildi.

Öğrenciler kamp boyunca yakın çevrelerdeki sorunlara, geleceğin gözüyle çözümler ürettiler. Yeni teknolojiler, yeni fikirler ve yeni yaklaşımlar ile geçmişten gelen sorunlara yeni çözüm ümitleri oluşturmaya çalıştılar.

23 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen kampta, çocuklar önce süper kahramanlar dünyasına girdiler ve onların sorunlara nasıl çözümler getirdiklerini araştırdılar. Ardından, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tartıştılar. Bu alanda farklı ülkelerde geleceğe "doğru" bakan gençlerin yaptıkları yeni projelerle tanıştılar.

Çözüm üretme aşamasında bazı öğrenciler web sayfalarda kaynak arama çalışması yaparken, bazıları ise robot teknolojisinden yararlanarak çalışmalarını sürdürdüler.

Yumurtalık’ta "Geleceğe Doğru Bakan Çocuklar" Kampı

Yumurtalık’ta "Geleceğe Doğru Bakan Çocuklar" Kampı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman Belediyespor Zirve Yarışını Sürdürüyor06 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Şeyhoğlu’ndan İki Yeni Kitap06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Teski Alo 185 Çağrı Merkezi 7/24 Hizmete Devam Ediyor06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Adıyaman’da 2016 Yılında 521 Yapı Ruhsatı Ve 294 Yapı Kullanma Ruhsatı Verildi06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Hastane Ek Binasına Çocuk Polikliniği Açıldı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Şube Başkanı Yıldırım; “Okular Da Sigara Ve Uyuşturucu Kullanımı Önemli Boyutlarda”06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Başkan Albayrak Süleymanpaşa İlçesinde İnceleme Ve Ziyaretlerde Bulundu06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Yumurtalık’ta "Geleceğe Doğru Bakan Çocuklar" Kampı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Başkan Sarı’dan ‘Ambulansa Yol Ver’ Kampanyasına Destek Çağrısı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Ana Okulunda Korkutan Yangın06 Şubat 2017 Pazartesi 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti