Yumurtalık’ta "Geleceğe Doğru Bakan Çocuklar" Kampı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Barbaros İlkokulu'nda dördüncü sınıftan 25 öğrenci, bu sene yarıyıl tatillerini arkadaşlarına göre oldukça farklı...

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Barbaros İlkokulu'nda dördüncü sınıftan 25 öğrenci, bu sene yarıyıl tatillerini arkadaşlarına göre oldukça farklı geçirdiler.

Öğrenciler, Atatürk Üniversitesi ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı (BTC) şirketi sosyal yatırım programı kapsamında Yumurtalık'ta yürütülen ve Sosyal Girişim Laboratuvarı tarafından uygulanan 15 günlük "Geleceğe Doğru Bakan Çocuklar" kampına katıldılar.

Program, Yumurtalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirildi.

Öğrenciler kamp boyunca yakın çevrelerdeki sorunlara, geleceğin gözüyle çözümler ürettiler. Yeni teknolojiler, yeni fikirler ve yeni yaklaşımlar ile geçmişten gelen sorunlara yeni çözüm ümitleri oluşturmaya çalıştılar.

23 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen kampta, çocuklar önce süper kahramanlar dünyasına girdiler ve onların sorunlara nasıl çözümler getirdiklerini araştırdılar. Ardından, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tartıştılar. Bu alanda farklı ülkelerde geleceğe "doğru" bakan gençlerin yaptıkları yeni projelerle tanıştılar.

Çözüm üretme aşamasında bazı öğrenciler web sayfalarda kaynak arama çalışması yaparken, bazıları ise robot teknolojisinden yararlanarak çalışmalarını sürdürdüler.