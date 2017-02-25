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Yunan Askeri Kardak Kayalıklarının Önünden Bile Geçemedi

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Yunan Askeri Kardak Kayalıklarının Önünden Bile Geçemedi
Türk Sahil Güvenlik Ekipleri 28 gündür Kardak kayalıklarındaki nöbetlerine devam ediyor.

Türk Sahil Güvenlik Ekipleri 28 gündür Kardak kayalıklarındaki nöbetlerine devam ediyor. Kayalıkların etrafından devriye atan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan askerlerini kayalıklara yaklaştırmıyor.

29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarında denetleme yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretinin ardından, Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk sahil güvenlik ekipleri 24 saat boyunca bölgeyi korumaya devam ediyor. Kardak kayalıklarını bir an olsun terk etmeyen Türk askeri devriyelerini arttırarak Yunan askerlerinin bölgeye gelmesini engelliyor. Kayalıklara yaklaşamayan Yunan sahil güvenlik ekipleri ise Kalalimnos adasının arkasında kayalıklara 3 mil uzaktan bölgeyi gözetliyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kardak kayalıkları ile ilgili yaptığı "Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir" açıklaması gözleri yeniden bölgeye çevirdi.

Yunan Askeri Kardak Kayalıklarının Önünden Bile Geçemedi

Yunan Askeri Kardak Kayalıklarının Önünden Bile Geçemedi

Yunan Askeri Kardak Kayalıklarının Önünden Bile Geçemedi

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