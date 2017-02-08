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Yunan Askeri Yine Sınır İhlali Yaptı

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Yunan Askeri Yine Sınır İhlali Yaptı
Yunan sahil güvenlik ekipleri Bulamaç adasını geçerek Türk kara sularına girdi.

Yunan sahil güvenlik ekipleri Bulamaç adasını geçerek Türk kara sularına girdi. Sınır ihlali yapan Yunan askerilerini Türk sahil güvenlik ekipleri önlemeye çalıştı. Telsiz konuşmalarında Türk savaş gemisine bilgi veren ekipler Yunan askerlerinin sınır ihlali yaptığını söyledi.

Kardak kayalıklarında 10 gündür Yunan sahil güvenlik ekipleri kayalıklarını geçerek Türk karasularını ihlal ediyordu. Bugün ise 12 adalardan biri olan ve Yunanistan'a ait bulamaç adasını geçerek Türk kara sularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk askeri tarafından engellendi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri Türk savaş gemisi irtibata geçerek "Yunan sahil güvenlik ekipleriyle temas halindeyim sularımızı ihlal etmekte. Yunan sahil güvenliği önleme manevralarıyla engelliyorum. 1 adette bizim sularımıza yakın "mandalinci" isimli balıkçı teknesinin de olduğu gözlendi"ifadelerini kullandı.

Kardak sessiz

Sabah saatlerinden itibaren bir Türk sahil Güvenlik komtutanlığına ait bot Kardak Kayalıkları etrafından devriye görevi yaparken Kaliminos adası yakınlarından ise bir Yunan sahil güvenlik ekibi ise sesiz bir şekilde bekliyor. Bazı balıkçılar ise bugün kardak Kayalıklarına yakın bölgelerde avlanmaya çıktığı görüldü. Bir Türk gemisi ise Çatal ada yakınlarında beklemeye devam ediyor.

Yunan Askeri Yine Sınır İhlali Yaptı

Yunan Askeri Yine Sınır İhlali Yaptı

Yunan Askeri Yine Sınır İhlali Yaptı

Yunan Askeri Yine Sınır İhlali Yaptı

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