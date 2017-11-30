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Yunanistan’daki Dhkp-c Operasyonunda Gözaltına Alınanların Kimlikleri Açıklandı

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Yunanistan’daki Dhkp-c Operasyonunda Gözaltına Alınanların Kimlikleri Açıklandı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 9 kişinin kimlikleri açıklandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 9 kişinin kimlikleri açıklandı. Gözaltına alınanlar arasında AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na düzenlenen saldırının faili de bulunuyor.

Yunan polisi başkent Atina'da düzenlenen terör örgütü DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin kimliklerini açıkladı. Yunan polisi, şüphelilerin kimliklerini ve fotoğraflarını yayınladı. Terör örgütüne üye olmak gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 9 kişinin isimleri; Hasan Biber (59), Burak Ağarmış (23), Mehmet Doğan (59), Ali Ercan Gökoğlu (49), Hazal Seçer (20), Şadi Naci Özpolat (48), Anıl Sayar (26), İsmail Zat (64) ve Ergül Acer (40) olarak açıklandı.

Yakalanan Hasan Biber'in 2013'teki AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na düzenlenen saldırıların faili olduğu belirtildi.

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