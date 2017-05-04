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Yunus Balığı Karaya Vurdu

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Yunus Balığı Karaya Vurdu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile ölmüş yunus balığı karaya vurdu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile ölmüş yunus balığı karaya vurdu.

Akçakoca Belediyesi Kadınlar Plajı mevkisinde ölü yunus balığının olduğunu gören vatandaşlar durumu belediye veteriner ekiplerine bildirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ekiplerin çalışmalara başladığını belirterek, "Bir haftadır Karadeniz sahillerinde bu tür yunus balığı ölülerine rastlanıyor. Sahillerimize vuran ölü yunuslarla alakalı araştırmalar devam ediyor. Yunusların ölümü hava şartlarına bağlı olarak ya da balıkçı ağlarına takılma sonrasında olmuş olabilir. Bunun sebebi araştırma sonucunda ortaya çıkacak. Daha önce de bu durumla karşılaşmıştık, numuneler alıp laboratuvarlara gönderdik. Dönüş aldığımızda da kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi. Belediye ekipleri, martıların parçalamaya başladığı yunus balığını sahilden kaldırdı.

Yunus Balığı Karaya Vurdu

Yunus Balığı Karaya Vurdu

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