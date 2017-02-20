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Yunus Emre Bilgi Evi'nin temeline ilk beton döküldü

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Yunus Emre Bilgi Evi'nin temeline ilk beton döküldü
Erbaa Belediyesi tarafından inşasına başlanan Yunus Emre Bilgi Evi için temel atma töreni düzenlendi. Başkan Hüseyin Yıldırım, "Eğitimde fırsat eşitliği diyoruz. Bilgi Evleri, 'yaşam merkezi' olacak" dedi

Tokat’ın Erbaa İlçesi'nde Erbaa Belediyesi'nin Yunus Emre Parkı'nda inşa ettiği ‘Yunus Emre Bilgi Evi’ için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Mikail Altıntaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İrfan Usta, İlçe Jandarma Komutanı Nail Gözütok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİLGİ EVLERİ 'YAŞAM MERKEZİ'
Temel atma töreninde açılış konuşmasını Erbaa Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Mustafa Kağan Bakır, çocuklara Bilgi Evleri'nde sunulacak sosyal ve kültürel imkânlarla eğitime ve geleceğe destek olunacağını söyledi. Yunus Emre Bilgi Evi'nin ilk olmadığını belirten Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ise, "Bu ilk değil. Şu anda Yeni Mahalle Bilgi Evimizde 60’tan fazla öğrencimize hizmet veriyoruz. Orada sadece genç kardeşlerimize değil aynı zamanda bayan kardeşlerimize de eğitimler veriyoruz. Bilgi Evleri bulunduğu çevrenin yaşam merkezi olacak. Hedefimiz bu" dedi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
"Bilgi Evlerimiz Evyaba ve Karşıyaka ve Kuruçay Mahallelerimizde de çok yakında hizmete girecek" diyen Başkan Yıldırım, "Alacabal’ı unutma diyen arkadaşlarımız vardı. İnşallah Bilgi Evini Alacabal’a da kazandıracağız. Yaklaşık 1 milyon TL’lik bir yatırımla bugün merkezde temel atıyoruz. Bilgi Evlerini öncelikle şehir merkezine uzak olan mahallelerimize kurduk. Bilgi ve teknolojiye uzak kalmasın hiçbir yavrumuz, eğitimde fırsat eşitliği olsun diye biraz daha çevre mahallelerimize bu konuda öncelik verdik" diye konuştu.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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