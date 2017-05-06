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Yunus Emre Güllerle Süslenmiş Kabri Başında Yâd Edildi

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Yunus Emre Güllerle Süslenmiş Kabri Başında Yâd Edildi
ESKİŞEHİR (İHA) – Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre'nin güllerle süslenmiş...

ESKİŞEHİR (İHA) – Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre'nin güllerle süslenmiş olan kabri başında özel bir program ile kutlandı.

Etkinlikte, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü Yunus Emre Sevgi Korosu, Yunus Emre ilahiler dinletisini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halk Bilim, Araştırma ve Uygulama Merkezi de Yunus Emre ezgileri dinletisini sundu. Etkinlikte günün anlam ve önemini ifade eden bir konuşma yapan Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Yunus Emre'nin örnek bir kişilik olduğunu belirtti. Çelik, şöyle konuştu;

Aydınlık yarınlar için gece gündüz çalışmak zorundayız

"Yunus Emre göre insanlar hiçbir şey gözetilmeksizin sevilmeyi hak etmektedir. Yunus Emre'nin dünyasında kavgaya, kin ve öfkeye asla yer yoktur. Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın torunları olan bizler, bugünlere nasıl geldiğimizi unutmadan tüm çekişmelerden uzak durup birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlar için gece gündüz çalışmak zorundayız. Aynen Yunus gibi bizler de sevgiyi felsefe haline getirip herkese karşı, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan engin bir sevgi duymalı, hoşgörülü olmalıyız. Gönül kırmayan, hiçbir canlıyı incitmeyen, büyüklük taslamayan, alçak gönüllüğü karakter haline getirmiş nesiller yetiştirebilmeliyiz. Ben bu duygu ve düşüncelerimle bizim Yunus'u sevgi ve kardeşlik, barış dilinin tüm dünyaya hakim olması temennileriyle tekrar saygıyla anıyorum."

Kutlamalarda, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Mihalıççık Kaymakamı Göksel Yüksel, İlçe Belediye Başkanı İsmail Uysal, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Öte yandan tören boyunca Yunus Emre'nin kabri ziyaret edilerek fatihalar ve dualar okundu.

Etkinlik sonrası açılan sergi toplu halde gezilirken, tören sonunda vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

Yunus Emre Güllerle Süslenmiş Kabri Başında Yâd Edildi

Yunus Emre Güllerle Süslenmiş Kabri Başında Yâd Edildi

Yunus Emre Güllerle Süslenmiş Kabri Başında Yâd Edildi

Yunus Emre Güllerle Süslenmiş Kabri Başında Yâd Edildi

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