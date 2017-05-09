Yunus Emre, Şiirleri İle Anıldı

Yunus Emre, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde şiir dinletisi ile anıldı.

Yunus Emre, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde şiir dinletisi ile anıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen anma programına Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının organize ettiği etkinlikte Rektör Karacoşkun, Yunus Emre'nin yaşam felsefesinden ve şiirlerinden örnekler verdi. Yunus Emre'nin Allah sevgisinin din ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerinin geniş kitleler tarafından benimsendiğini ifade eden Rektör Karacoşkun, bu hoşgörülü ve birleştirici felsefenin yüzyıllar öncesinden bugüne kadar ulaştığının altını çizdi.

Etkinlikte, Kültür ve Sanat Topluluğu öğrencileri de Yunus Emre şiirlerinden örnekler okudu.