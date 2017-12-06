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Yunusemre Belediyesi Muradiye’de Su Kuyusu Açacak

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Yunusemre Belediyesi Muradiye’de Su Kuyusu Açacak
Yunusemre Belediye Meclisi, Emlakdere ve Muradiye Mahallesi'nde kuyu açılması için oy birliği ile karar aldı.

Yunusemre Belediye Meclisi, Emlakdere ve Muradiye Mahallesi'nde kuyu açılması için oy birliği ile karar aldı.

Yunusemre Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 22 madde görüşüldü. Toplantıda Muradiye Mahallesinde su kuyusu açılması meclis gündemine geldi. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün (DSİ) Muradiye ve Emlakdere Mahallelerinde belediyeye ait arazide kuyu açma talebi oybirliğiyle kabul edildi. Kararın Muradiye için oldukça önemli olduğunu kaydeden Başkan Çerçi, "Muradiye'nin su sorununun çözümüne Yunusemre Belediyesi olarak katkıda bulunduk. Orada yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıyı en aza indirmek istiyoruz" diye konuştu.

Meclis, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için oluşturulan İl Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu'nda alınan karara istinaden 1. derece riskli okullara kolluk kuvvetleri bünyesinde bulunan kent güvenlik sistemine entegre olacak şekilde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Kurulu İşbirliği ile kamera sitemi kurulması için başkana yetki verilmesini oybirliği ile kararlaştırdı. Karar kapsamında Yunusemre Belediyesi, Vakıfbank Türkbirliği Okulu'na güvenlik sistemi kurulması için 100 bin TL destek verecek. Konunun önemine dikkat çeken MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı da gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması adına yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Karar oybirliği ile meclisten geçti.

Yunusemre Belediyesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yapacağı Kültür ve Taziye Evi de meclis gündemindeydi. Mahallelinin en büyük taleplerinden biri için çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projeye ilişkin meclisi bilgilendirdi. Meclis, projenin yapılacak alanda arsa sahipleriyle trampa işlemi yapmak için başkana yetki verdi. Karar sonrası konuşan Başkan Çerçi, arsa sahipleriyle mutabakata varılmasının ardından projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Toplantının sonunda 2018 yılının ilk meclis toplantısının 3 Ocak Çarşamba Günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.

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