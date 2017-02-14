Yunusemre Belediyesi Rize’den Madalyayla Döndü

Yunusemre Belediyespor Judo sporcuları Rize'de gerçekleştirilen "Gençler Türkiye Judo Şampiyonası"nda madalyayla döndü.

Yunusemre Belediyespor Judo sporcuları Rize'de gerçekleştirilen "Gençler Türkiye Judo Şampiyonası"nda madalyayla döndü.

Yunusemre Belediyespor, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Rize'de gerçekleştirilen 62 ilden 674 sporcunun katıldığı şampiyonada Yunusemre Belediyespor Judo takımı sporcularından Mustafa Can Çakıcı +100 kategorisinde Türkiye 5.si olarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Kampına çağrılmaya hak kazandı. 70 kilogramda Gülperay Özdemir ise Türkiye 7.si olarak takımını gururlandırdı.