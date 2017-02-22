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Yunusemre Wushu’da Madalyaları Topladı

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Yunusemre Wushu’da Madalyaları Topladı
Yunusemre Belediyespor Wushu Takımı, Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Wushu...

Yunusemre Belediyespor Wushu Takımı, Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Wushu Şampiyonasından 6 madalya ile döndü.

Yunusemre Belediyespor Wushu Takımı Antalya'da gerçekleştirilen, 300'den fazla sporcunun katıldığı Türkiye Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Wushu Şampiyonasında 6 madalya kazandı. Şampiyonada 5-8 yaş grubu açık el yarışmalarında M. Ali Çetinkaya üçüncü, 9-12 yaş grubu açık el ve uzun silah formlarında M. Talha Çetinkaya üçüncülük elde etti. Yıldız Kızlar Tai Chi Guan'da ikinci olmayı başaran Afra Betül Çetinkaya Tai Chi kılıcı formunda üçüncü olurken, Alt Gençler Qinda dalında Agit Adıgüzel üçüncülük madalyasını Yunusemre Belediyespor'a kazandırdı.

Yunusemre Wushu’da Madalyaları Topladı

Yunusemre Wushu’da Madalyaları Topladı

Yunusemre Wushu’da Madalyaları Topladı

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