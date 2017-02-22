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Yunusemre’de Eğitimler Sürüyor

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Yunusemre’de Eğitimler Sürüyor
Yunusemre Belediyesi vatandaşına en iyi hizmeti vermek adına kurum içi eğitim seminerlerine devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi vatandaşına en iyi hizmeti vermek adına kurum içi eğitim seminerlerine devam ediyor.

Vatandaşına daha kaliteli bir hizmet vermek amacıyla kurum içi eğitimlerini sürdüren Yunusemre Belediyesi personeline yönelik Protokol, Nezaket Kuralları ve Resmi Yazışmalar konulu seminer düzenledi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel tarafından verilen seminerde iletişimin önemine vurgu yapıldı. Yüksel konuşmasında, "Devleti temsil edenler olarak yaptığımız görevin hakkını vermek zorundayız. Nezaket kuralları gereği hareketlerimizde ölçülü davranmalıyız. Çünkü karşımızdakine gösterdiğimiz olumsuz yaklaşımın aynı ölçüde bize yansıyacağını unutmamamız gerekir. Bu anlamda işimizi severek yapmamanız oldukça önemli" diye konuştu.

Seminer sonunda eğitime katılanlara Katılım Belgesi verildi.

Yunusemre’de Eğitimler Sürüyor

Yunusemre’de Eğitimler Sürüyor

Yunusemre’de Eğitimler Sürüyor

Yunusemre’de Eğitimler Sürüyor

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