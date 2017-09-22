Yunusemre’de Kalite Eğitimi Tamamlandı

Yunusemre Belediyesi personeline yönelik düzenlenen "Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimleri" tamamlandı.

Yunusemre Belediyesi personeline yönelik düzenlenen "Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimleri" tamamlandı. Eğitime katılan personeller, sertifikalarını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin elinden aldı.

Yunusemre Belediyesi'nde Zafer Kalkınma Ajansı 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimleri" sona erdi. Belediye Meclis Salonu'nda 8 gün süren "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi", "Kuruluş İçi Kalite Denetçisi" eğitimleri sonunda sertifika töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel ve eğitime katılan personeller katıldı.

Törende personele seslenen Başkan Çerçi, "Yaşamın kalitesi, projelerin kalitesi olması gerekiyor. Biz belediye olarak vatandaşlarımıza kaliteli bir hizmet vermeyi önemsiyoruz. Yaptığımız işlerin kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Bu eğitim inşallah kendimizi geliştirmemize katkıda bulunur. Eğitimin sonu yok" dedi.

Konuşmaların ardından personele sertifikalarını teslim eden Belediye Başkanı Çerçi, eğitimlerin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini dile getirdi.